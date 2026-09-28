Snapdragon 8 Elite Gen 6, 200-мегапиксельная камера и аккумулятор емкостью 7200 мА•ч Xiaomi 18 прошел сертификацию

Базовая модель получила одобрение китайского регулятора, а утечки приписывают ей Snapdragon 8 Elite Gen 6 и огромную батарею на 7200 мА•ч

Базовый Xiaomi 18 прошел беспроводную сертификацию Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Устройство с номером модели M261DB относится к стандартной версии нового флагманского семейства Xiaomi.

Появление смартфона в базе регулятора косвенно подтверждает планы компании представить его отдельно от моделей Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max. Ранее президент Xiaomi Лу Вэйбинь сообщал, что базовая версия выйдет позднее старших аппаратов. По данным XimiTime, премьера может состояться в декабре — примерно через три месяца после запуска Pro-линейки.

Xiaomi 18 приписывают однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 6, 200-мегапиксельный основной датчик и аккумулятор емкостью 7200 мА•ч. При этом смартфон, как ожидается, не получит дополнительный экран на задней панели, который появится у старших моделей.

Основная камера базового Xiaomi 18 может быть дополнена еще одним датчиком вместо тройной системы старших версий.