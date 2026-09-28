Российский самолёт МС-21 будут выпускать за 40 дней. Иркутский авиазавод выйдет на новый темп уже в 2027 году

Иркутский авиационный завод рассчитывает в 2027 году выйти на темп производства МС-21 примерно один самолет за 40 календарных дней. В дальнейшем этот интервал планируется последовательно сокращать, сообщил гендиректор предприятия Андрей Сойнов.

По его словам, сейчас завод должен сначала провести через сборочную линию значительный объем незавершенного производства. Кроме того, в производственный цикл предстоит вернуть ранее собранные самолеты, которые уже находятся на различных стадиях готовности.

После обработки накопленного объема предприятие сможет постепенно увеличивать темпы выпуска. МС-21 относится к классу среднемагистральных пассажирских самолетов и рассчитан на перевозку до 211 пассажиров.

Лайнер должен заменить на российском рынке Ту-154 и семейство Ту-204, а также стать альтернативой самолетам зарубежного производства. Завершить все процедуры сертификации МС-21 планируется до середины 2027 года.