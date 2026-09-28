Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти и 185 Гц. OnePlus 16 выходит 12 октября

OnePlus официально назвала дату премьеры нового флагманского смартфона OnePlus 16 — презентация состоится 12 октября. Китайский президент компании Ли Цзе сообщил об этом на конференции OnePlus Gaming Conference, где также были раскрыты ключевые игровые возможности устройства.

OnePlus 16 получит новое поколение фирменного игрового ядра Fengchi Gaming Kernel. Производитель заявляет, что оно впервые позволит координировать аппаратные ресурсы смартфона для продолжительного поддержания максимальной частоты кадров. В играх с нативной поддержкой 185 к/с устройство сможет длительное время работать на этом уровне.

Еще одним нововведением станет трехчиповая игровая система собственной разработки. Она отвечает за сетевое соединение, обработку сенсорного ввода и работу дисплея. Смартфон также получит экран с частотой обновления 185 Гц, что должно обеспечить более плавную картинку и быстрый отклик в динамичных играх.

С момента выхода OnePlus 16 будет поддерживать нативные 185 FPS в нескольких популярных играх, включая Peace Elite, Arena Breakout, Nizhan: Future и Naruto Mobile. В дополнение к игровым функциям смартфону приписывают 200-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Среди других ожидаемых особенностей — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятор на 9000 мА•ч с зарядкой 100 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов, а также 6,78-дюймовый экран BOE X4.