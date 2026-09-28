Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти и 185 Гц. OnePlus 16 выходит 12 октября

Компания делает ставку на сверхвысокую частоту кадров, быстрый отклик и собственную игровую систему

Мобильные телефоныOnePlus

OnePlus официально назвала дату премьеры нового флагманского смартфона OnePlus 16 — презентация состоится 12 октября. Китайский президент компании Ли Цзе сообщил об этом на конференции OnePlus Gaming Conference, где также были раскрыты ключевые игровые возможности устройства.

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Источник изображения: gizmochina

OnePlus 16 получит новое поколение фирменного игрового ядра Fengchi Gaming Kernel. Производитель заявляет, что оно впервые позволит координировать аппаратные ресурсы смартфона для продолжительного поддержания максимальной частоты кадров. В играх с нативной поддержкой 185 к/с устройство сможет длительное время работать на этом уровне.

Еще одним нововведением станет трехчиповая игровая система собственной разработки. Она отвечает за сетевое соединение, обработку сенсорного ввода и работу дисплея. Смартфон также получит экран с частотой обновления 185 Гц, что должно обеспечить более плавную картинку и быстрый отклик в динамичных играх.

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Источник изображения: gizmochina

С момента выхода OnePlus 16 будет поддерживать нативные 185 FPS в нескольких популярных играх, включая Peace Elite, Arena Breakout, Nizhan: Future и Naruto Mobile. В дополнение к игровым функциям смартфону приписывают 200-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Среди других ожидаемых особенностей — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятор на 9000 мА•ч с зарядкой 100 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов, а также 6,78-дюймовый экран BOE X4.

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