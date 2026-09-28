Отечественный заменитель Boeing 737 и Airbus A320. МС-21 будут красить в Иркутске

Предприятие уже отрабатывает технологию на самолетах «ИрАэро» и планирует перейти к окраске серийных лайнеров с начала 2027 года

Иркутский авиационный завод планирует с начала 2027 года самостоятельно окрашивать серийные самолеты МС-21. Сейчас предприятие осваивает новую производственную компетенцию и проводит практические испытания технологии. Об этом сообщил гендиректор завода Андрей Сойнов.

Для отработки процесса предприятие уже окрасило один Ан-24 авиакомпании «ИрАэро». 10 октября завод получит еще один самолет этой компании для повторной окраски. Специалисты оценивают качество покрытия и возможности сокращения времени выполнения работ.

Кроме того, Иркутский авиазавод договорился окрасить один опытный импортозамещенный «Суперджет 100». В ноябре планируется провести окраску импортного МС-21 с использованием российских лакокрасочных материалов производства компании «Русские краски».

Ранее окраской «Суперджетов» и МС-21 должна была заниматься компания «Спектр-Авиа» из Ульяновска. Теперь этот объем работ планируют перенести на мощности Иркутского авиазавода. Параллельно с 2027 года предприятие намерено начать установку интерьера салона на серийные МС-21 непосредственно в процессе поточного производства.