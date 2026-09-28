Укороченный российский самолёт МС-21 уже собирают по частям: первый полёт намечен на август 2028 года
Иркутский авиазавод начал изготовление компонентов новой версии российского среднемагистрального лайнера
Первые детали укороченной версии МС-21 уже начали изготавливать, а первый полёт нового самолета запланирован на август 2028 года. Об этом сообщил гендиректор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.
По его словам, необходимые производственные графики уже подготовлены, а отдельные компоненты находятся на станках. Предприятие рассчитывает выполнить поставленную задачу и поднять самолет в воздух в обозначенный срок.
Разработка укороченной модификации МС-21 ведется в рамках контракта между Минпромторгом России и ПАО «Яковлев». Соглашение предусматривает выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой версии лайнера.
Срок исполнения контракта установлен на конец 2028 года. При этом Иркутский авиазавод намерен провести первый полёт уже в августе того же года, после чего продолжить предусмотренный программой комплекс работ по новой модификации МС-21.
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