Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. «Аэрофлот» получит десятки МС-21, производство для авиакомпании резко нарастят с 2029 года

После 14 машин выпуск планируют увеличить до 34 самолетов в год

«Аэрофлот» начнет получать вторую партию самолетов МС-21 в 2029 году. Как сообщил гендиректор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов, в первый год планируется изготовить 14 лайнеров, а затем объем производства будет последовательно увеличиваться.

По его словам, предприятие уже запускает в производство 90 самолетов по новому контракту с «Аэрофлотом». После поставки 14 машин в 2029 году планируется выпуск 18 самолетов в 2030-м, 24 — в 2031-м и 34 — в 2032 году. В дальнейшем производственные мощности рассчитывают довести до 36 лайнеров ежегодно.

Контракт на 90 МС-21 стал крупнейшим в истории российской гражданской авиации. Самолеты должны передаваться «Аэрофлоту» в период с 2029 по 2032 год. МС-21 относится к классу среднемагистральных пассажирских лайнеров и рассчитан максимум на 211 пассажиров.

Российский самолет должен заменить на отечественном рынке Ту-154 и семейство Ту-204, а также стать альтернативой зарубежным среднемагистральным лайнерам. Завершить сертификационные процедуры МС-21 планируется до середины 2027 года.