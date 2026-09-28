После устранения утечки в корабле Crew Dragon состыковали с ракетой и готовятся отправить к МКС

Falcon 9 с пилотируемым кораблём полностью собрали на стартовой площадке во Флориде после переноса миссии из-за утечки окислителя

SpaceX показала Falcon 9 с кораблём Crew Dragon, установленным на стартовой площадке SLC-40 во Флориде.

Миссия NASA Crew-13 отправит к Международной космической станции четырёх астронавтов: командира Джессику Уоткинс, пилота Люка Делани, представителя Канадского космического агентства Джошуа Катрика и космонавта «Роскосмоса» Сергея Тетерятникова. Экипаж проведёт на орбите около шести месяцев в рамках экспедиции МКС-75.

Изначально запуск планировался на 12 сентября, однако подготовку пришлось перенести. Причиной стала утечка окислителя в двигательной системе Crew Dragon, из-за которой потребовались ремонтные работы и последующие испытания.

Теперь старт Crew-13 запланирован не ранее 1 октября. После прибытия на МКС новый экипаж приступит к работе на станции в составе длительной экспедиции.