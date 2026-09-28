Учёные нашли траектории для доставки космического аппарата к Энцеладу и сбора образцов

Учёные Тулузского университета во Франции рассчитали несколько траекторий, которые могут использоваться космическими аппаратами для безопасного сближения с Энцеладом и будущего сбора образцов. Исследование выполнено в рамках круговой ограниченной задачи трех тел для системы Сатурн — Энцелад.

Наиболее перспективными специалисты считают четыре семейства орбит: почти прямолинейные гало-орбиты NRHO около точек Лагранжа L1 и L2, классические гало-орбиты третьего периода и так называемые бабочкообразные траектории. В ходе моделирования были также обнаружены несколько ранее не рассматривавшихся семейств периодических орбит.

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Удержание аппарата на выбранных траекториях потребует регулярных коррекций курса. В зависимости от типа орбиты и точности навигации суточный расход топлива оценивается в пределах от 0,37 до 0,83 м/с. При этом исследователи отмечают, что рассчитанные траектории остаются преимущественно баллистическими и не требуют больших энергетических затрат на поддержание.

Работа может стать основой для проектирования будущих миссий к Энцеладу. Дополнительно разработанный подход планируется адаптировать для изучения других ледяных спутников с близким соотношением масс, включая Мимас, Европу и Ганимед. Ранее ученые также установили, что земные бактерии Methanothermococcus okinawensis способны выживать и размножаться в условиях, моделирующих среду Энцелада.