Такого нет ни у кого: Honor Magic 9 Pro Max будет поддерживать сразу четыре SIM-карты

Две eSIM и две физические SIM

Honor раскрыла еще одну необычную особенность флагманского Magic 9 Pro Max накануне официальной презентации. Смартфон получит гибридную систему Dual Physical SIM + Dual eSIM, позволяющую использовать одним смартфоном сразу четыре номера и быстро переключаться между ними.

В смартфон можно будет установить две обычные физические SIM-карты и одновременно добавить две eSIM. При этом Honor заявляет режим Dual Standby: два выбранных номера смогут одновременно оставаться в режиме ожидания.

Вчера сообщалось, что Magic 9 Pro Max получит необычный экран Black Diamond, содержащий 5600 слоев нитрида кремния. За счет этого коэффициент отражения составит всего 1,5%. А еще дисплей будет прочным и очень ярким.

По предварительной информации, Magic 9 Pro Max оснастят плоским 6,8-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 2868 × 1320 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Рамка экрана будет очень тонкой. В основу ляжет новая топовая SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Емкость аккумулятора составит внушительные 8800 мА·ч. Мощности проводной и беспроводной зарядки — 100 Вт и 80 Вт.

Аппарат получит сразу две 200-мегапиксельные камеры (в составе основного модуля и перископного), а также 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 55-мегапиксельную фронтальную квадратную камеру.

Также Magic 9 Pro Max приписывают отдельные кнопки для ИИ и камеры, два мощных динамика и защиту корпуса в соответствии со степенью IP69K.

Официальная презентация серии Honor Magic 9 состоится уже завтра, 28 сентября.