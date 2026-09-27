«МегаФон» запустил 5G на вокзалах Москвы и Петербурга

Оператор «МегаФон» запустил 5G на трех железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. Новая сеть появилась на Киевском и Ленинградском вокзалах столицы, а также на Московском вокзале Петербурга. Доступ к 5G получили владельцы совместимых смартфонов.

Для развертывания сети оператор обновил существующую LTE-инфраструктуру. Благодаря технологической нейтральности базовых станций 5G работает на уже используемых частотах.

Транспортные узлы выбраны из-за высокой концентрации пассажиров и значительной нагрузки на мобильную сеть. На Киевском и Ленинградском вокзалах ежедневно проходят сотни тысяч человек. Пиковое потребление трафика приходится на период с 15:00 до 20:00, когда отправляются пригородные поезда и составы дальнего следования. В отличие от жилых районов, высокая нагрузка здесь сохраняется и в будни, и в выходные.

5G увеличивает скорость передачи данных и снижает задержки при одновременном подключении большого числа устройств. Пассажиры могут использовать сеть для видеозвонков, просмотра видео, работы с облачными сервисами и других задач.

Для смартфонов без поддержки 5G, «МегаФон» предлагает опцию «Мега5G». Она использует дополнительные настройки сети и позволяет получить скорость мобильного интернета, сопоставимую с 5G, без поддержки стандарта самим устройством.