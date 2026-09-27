Кроссовер Changan Nevo Q06 за 140 тыс. юаней (1,7 млн рублей) стал хитом в Китае: 35 тыс. заказов за 24 часа

Changan начала продажи нового кроссовера Nevo Q06 в Китае, за первые сутки модель собрала около 35 тысяч заказов. Цены начинаются с 139,9 тыс. юаней — около 1,7 млн рублей.

Nevo Q06 предлагается в полностью электрических и гибридных версиях. Базовые электромобили оснащаются одним мотором мощностью 306 или 333 л.с., а топовая полноприводная модификация получила два электродвигателя общей мощностью 449 л.с. В зависимости от версии запас хода составляет 602 или 700 км (согласно методике CLTC).

Гибридный вариант построен по последовательной схеме. Его 1,5-литровый бензиновый двигатель не связан напрямую с колесами, а работает в качестве генератора и вырабатывает электроэнергию для тяговой батареи и электромотора. Совокупная мощность системы составляет 367 л.с., максимальный запас хода — 1600 км (CLTC).

В оснащение кроссовера входит холодильник, потолочный экран для задних пассажиров, а также кресла с вентиляцией и массажем.