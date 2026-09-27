Skoda будет поставлять Rolls-Royce системы управления малыми атомными реакторами мощностью 470 МВт

Rolls-Royce SMR выбрала чешскую компанию Skoda JS поставщиком одной из ключевых систем для своих малых модульных атомных реакторов. Предприятие будет разрабатывать и серийно выпускать механизмы привода управляющих стержней — оборудование, которое отвечает за регулирование мощности реактора и его безопасную остановку.

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В обычном режиме эти механизмы перемещают управляющие стержни внутри активной зоны, изменяя мощность реактора. При аварии они быстро вводят стержни в реактор, чтобы остановить цепную ядерную реакцию. По словам Rolls-Royce, в Европе лишь немногие компании обладают опытом производства подобных систем для водо-водяных реакторов.

На первом этапе Skoda JS изготовит опытный образец для реактора Rolls-Royce SMR. После испытаний компания подготовит серийное производство. В самой Skoda JS оценивают потенциальный объем заказов более чем в 1 млрд чешских крон на каждый энергоблок, который будет строить Rolls-Royce.

Соглашение стало частью более широкой атомной кооперации Великобритании и Чехии. Вместе с чешской энергокомпанией CEZ и Министерством промышленности Чехии рассматривается строительство малых реакторов на нескольких площадках страны, включая районы Темелина, Тушимице и Детмаржовице. Общая мощность возможных проектов может достичь 3 ГВт.

Rolls-Royce делает ставку на заводское производство реакторов. Большинство узлов планируется выпускать в виде стандартных модулей размером около 16 × 4 метра, после чего доставлять их автомобильным или железнодорожным транспортом и собирать на площадке электростанции. Такой подход должен сократить сроки строительства и снизить стоимость проектов.

Каждый реактор Rolls-Royce SMR рассчитан на электрическую мощность 470 МВт и срок службы более 60 лет. По оценке компании, одного такого энергоблока достаточно для обеспечения электроэнергией около миллиона домохозяйств.

Помимо Чехии, Rolls-Royce развивает проекты малых модульных реакторов в Великобритании и Швеции. Новое соглашение с Skoda JS должно обеспечить будущие станции серийно выпускаемыми системами управления реактором.