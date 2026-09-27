Начался двухмесячный метеорный поток: Южные Тавриды продлятся до декабря. Одновременно наступает лучшее время для наблюдений Сатурна и Нептуна

Один из самых продолжительных метеорных потоков года уже начал проявляться в небе и останется активным до декабря. Южные Тавриды связаны с обломками короткопериодической кометы Энке (2P/Encke), которые Земля пересекает ежегодно. В отличие от многих других потоков, они не дают короткого и резко выраженного периода активности: отдельные метеоры можно наблюдать на протяжении нескольких недель. Максимум в этом году ожидается в ночь с 4 на 5 ноября.

Южные Тавриды известны относительно небольшим количеством метеоров в час, зато среди них встречаются особенно яркие болиды. Это связано с тем, что поток содержит сравнительно крупные фрагменты. На максимуме условия для наблюдений будут достаточно благоприятными: Луна будет находиться в фазе убывающего серпа и не должна сильно засвечивать небо. Радиант потока находится в созвездии Тельца, поэтому для поиска можно ориентироваться также на хорошо заметное созвездие Ориона.

Источник изображения: Earthsky // Joel Weatherly

Откроется благоприятная возможность понаблюдать и за планетами. Земля окажется между Солнцем и Нептуном, благодаря чему для наблюдателей планета достигнет максимальной для этого периода яркости. Невооружённым глазом планету не удастстся увидеть, понадобится телескоп. В окрестностях Нептуна сейчас также можно разглядеть спиральную галактику NGC 7331 в созвездии Пегаса и расположенную рядом с её центром сверхновую.

Сатурн окажется в противостоянии уже 4 октября. Планета уже хорошо заметна, но в этот период будет особенно яркой. В отличие от Нептуна, Сатурн при подходящих условиях можно увидеть без телескопа. Идентифицировать его среди звёзд помогает характерная особенность: планеты обычно не мерцают так заметно, как звёзды.

Наконец, 26 октября, 24 ноября и 23 декабря произойдут три полнолуния, которые будут суперлуниями. Такое полнолуние происходит, когда оно приходится на участок лунной орбиты, расположенный ближе к Земле, поэтому Луна выглядит несколько крупнее и ярче обычного.

Для наблюдений метеоров лучше выбирать место подальше от городской засветки и дать глазам привыкнуть к темноте. Телескоп для Южных Таврид не нужен: достаточно открытого участка неба и хорошей видимости. Наиболее активный период ещё впереди, поэтому наблюдать отдельные метеоры можно будет не только в ночь максимума.