Всего 7,09 кВт·ч на 100 км. Audi A6 Sportback e-tron установил рекорд Гиннесса — он проехал 1338 км на одной зарядке

Это практически вдвое больше официально заявленного максимума для этой модели

Электрический Audi A6 Sportback e-tron установил новый мировой рекорд по дальности поездки на одном заряде. Чемпион Европы по ралли Мико Марчик проехал 1338 км без подключения к зарядной станции, а среднее энергопотребление составило всего 7,09 кВт·ч на 100 км.

Результат оказался значительно выше официального запаса хода модели. В зависимости от версии Audi заявляет для A6 Sportback e-tron от 681 до 776 км по циклу WLTP. Во время рекордного заезда автомобиль преодолел примерно на 72% больше максимального паспортного значения.

Заезд проходил на обычных дорогах Польши, а не на испытательном полигоне. Маршрут начался в Закопане и пролегал через Краков, Варшаву, Торунь и другие города до Хеля на побережье Балтийского моря, после чего пилот отправился в обратный путь. По словам Марчика, часть дистанции пришлась на плотный городской трафик.

В рекордном заезде участвовал заднеприводный Audi A6 Sportback e-tron Performance с одним электромотором мощностью 362 л.с. и крутящим моментом 565 Н·м. Серийный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды и развивает скорость до 210 км/ч.

Предыдущий рекорд принадлежал Lucid Air Grand Touring, который в 2025 году проехал 1205 км без подзарядки. Audi превзошла это достижение сразу на 133 км.

Для Мико Марчика это уже второй рекорд Гиннесса в категории максимальной дальности. Годом ранее он проехал 2831 км на одном баке дизельной Skoda Superb, а теперь стал рекордсменом и среди электромобилей.