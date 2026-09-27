Подо льдом Антарктиды нашли следы гигантских гор Гондваны — они существовали во время кембрийского взрыва

Около полумиллиарда лет назад на Земле могли существовать горные цепи, сопоставимые по масштабу с современными Гималаями. Они формировались в процессе объединения суперконтинента Гондвана, который впоследствии распался на территории современной Африки, Южной Америки, Антарктиды, Австралии и Индийского субконтинента. В новой работе геологи из Австралийского национального университета (Australian National University) описали обнаружение свидетельства того, что фрагменты этих древних горных областей связаны с Антарктидой и сегодня скрыты под её ледяным щитом.

Найти сами горы напрямую невозможно: за 500 млн лет они в значительной степени разрушились эрозией, а значительная часть Антарктиды покрыта километровым слоем льда. Поэтому учёные использовали цирконы — минералы, в которых присутствуют следовые количества урана и тория. По соотношению изотопов этих элементов можно определить возраст минерала, а его химические характеристики и условия формирования помогают установить, из каких геологических областей он происходит.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Вместо бурения антарктического ледяного щита исследователи изучили цирконы из океанских отложений. Их происхождение позволило восстановить примерные очертания материала, который находился на территории Антарктиды в период формирования Гондваны, между 650 и 450 млн лет назад. Особенно интересен более узкий интервал — начало кембрийского периода и последовавший «кембрийский взрыв», когда в геологической летописи появляется множество новых форм сложной жизни.

Согласно расчётам авторов, около 46% цирконов в базе данных за период от начала кембрия до завершения кембрийского взрыва происходят из Антарктиды. Для зёрен, сформировавшихся при высоком давлении, показатель ещё выше — около 55%. Такие минералы позволяют проследить существование древних зон горообразования, которые сегодня уже практически невозможно увидеть непосредственно.

Исследователи связывают эти данные с гипотезой о том, что гигантские горные цепи Гондваны могли влиять на климат, химический состав окружающей среды и другие глобальные процессы в период быстрого развития жизни. Ранее учёные предполагали, что подобные горные системы могли существовать 500 млн лет назад, но новые данные дают возможность проследить их связь с Антарктидой, даже несмотря на то, что сами породы оказались погребены под ледяным щитом.

Работа не доказывает, что древние горы стали непосредственной причиной кембрийского взрыва. Она показывает: значительная часть геологического материала, связанного с формированием Гондваны и последующей историей раннего кембрия, может быть прослежена до территории современной Антарктиды. Это добавляет новые данные к вопросу о том, как формирование суперконтинентов и связанные с ним изменения климата и геохимических циклов могли повлиять на развитие жизни на ранней Земле.