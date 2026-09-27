Подо льдом Антарктиды нашли следы гигантских гор Гондваны — они существовали во время кембрийского взрыва
Учёные восстановили очертания древних горных областей по минералам из океанских отложений
Около полумиллиарда лет назад на Земле могли существовать горные цепи, сопоставимые по масштабу с современными Гималаями. Они формировались в процессе объединения суперконтинента Гондвана, который впоследствии распался на территории современной Африки, Южной Америки, Антарктиды, Австралии и Индийского субконтинента. В новой работе геологи из Австралийского национального университета (Australian National University) описали обнаружение свидетельства того, что фрагменты этих древних горных областей связаны с Антарктидой и сегодня скрыты под её ледяным щитом.
Найти сами горы напрямую невозможно: за 500 млн лет они в значительной степени разрушились эрозией, а значительная часть Антарктиды покрыта километровым слоем льда. Поэтому учёные использовали цирконы — минералы, в которых присутствуют следовые количества урана и тория. По соотношению изотопов этих элементов можно определить возраст минерала, а его химические характеристики и условия формирования помогают установить, из каких геологических областей он происходит.
Вместо бурения антарктического ледяного щита исследователи изучили цирконы из океанских отложений. Их происхождение позволило восстановить примерные очертания материала, который находился на территории Антарктиды в период формирования Гондваны, между 650 и 450 млн лет назад. Особенно интересен более узкий интервал — начало кембрийского периода и последовавший «кембрийский взрыв», когда в геологической летописи появляется множество новых форм сложной жизни.
Согласно расчётам авторов, около 46% цирконов в базе данных за период от начала кембрия до завершения кембрийского взрыва происходят из Антарктиды. Для зёрен, сформировавшихся при высоком давлении, показатель ещё выше — около 55%. Такие минералы позволяют проследить существование древних зон горообразования, которые сегодня уже практически невозможно увидеть непосредственно.
Исследователи связывают эти данные с гипотезой о том, что гигантские горные цепи Гондваны могли влиять на климат, химический состав окружающей среды и другие глобальные процессы в период быстрого развития жизни. Ранее учёные предполагали, что подобные горные системы могли существовать 500 млн лет назад, но новые данные дают возможность проследить их связь с Антарктидой, даже несмотря на то, что сами породы оказались погребены под ледяным щитом.
Работа не доказывает, что древние горы стали непосредственной причиной кембрийского взрыва. Она показывает: значительная часть геологического материала, связанного с формированием Гондваны и последующей историей раннего кембрия, может быть прослежена до территории современной Антарктиды. Это добавляет новые данные к вопросу о том, как формирование суперконтинентов и связанные с ним изменения климата и геохимических циклов могли повлиять на развитие жизни на ранней Земле.
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