Galaxy S27 Ultra получит только три камеры: новые изображения раскрыли интересные подробности о будущем флагмане Samsung

В сети появились изображения сразу нескольких вариантов чехлов для будущего Samsung Galaxy S27 Ultra. Самый детализированный из них показывает компоновку задних камер точнее, чем предыдущие CAD-рендеры, и намекает на возможные изменения в конструкции смартфона.

Если ранние утечки демонстрировали лишь общие очертания блока камер, то новые чехлы получили отдельные вырезы под каждый модуль. Благодаря этому стало понятнее, что находится внутри вертикальной овальной области справа от основных объективов.

Судя по изображениям, в верхней части овального блока расположена третья камера. Также в блоке небольшой круглый вырез, который ранее на CAD-моделях определить было невозможно. Вероятно, это лазерный помощник автофокуса, от третьей камеры его отделяет вспышка. Впрочем, на других вариантах чехлов есть только два выреза справа от основного блока, хотя по логике их должно быть три.

В общем, пока к компоновке блока основной камеры есть вопросы, а более-менее точно можно сказать лишь, что модулей камеры будет три.