Больше и мощнее Monjaro. В России официально появится кроссовер Geely Galaxy M9, у него 870 л.с., полный привод и очень просторный салон

Geely готовит к официальному выходу на российский рынок флагманский гибридный кроссовер Galaxy M9. Как сообщают «Китайские автомобили», модель уже получила ряд сертификатов соответствия, необходимых для оформления одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и начала массовых продаж в странах ЕАЭС. Официальные поставки, по информации представителей дилерского сообщества, могут начаться зимой 2027 года.

Для России Galaxy M9 будут поставлять с завода Geely в китайском Линьхае. Эта модель — полноразмерный шестиместный кроссовер длиной 5205 мм и с колесной базой 3030 мм. Салон выполнен по схеме 2+2+2. Объем багажника составляет 328 литров, а при складывании задних кресел увеличивается до 2171 литра.

Главным для российского рынка, вероятно, станет полноприводное исполнение с 1,5-литровым бензиновым двигателем и тремя электромоторами. Совокупная мощность системы достигает 870 л.с., а разгон с места до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. Предусмотрены тяговые батареи емкостью 18,4 и 41,6 кВт·ч, обеспечивающие до 100/230 км движения на электричестве в зависимости от версии.

Оснащение включает: пневматическую подвеску, лидар на крыше, 30-дюймовый дисплей на передней панели, цифровую приборную панель, проекционный экран и потолочный монитор диагональю 17,3 дюйма для задних пассажиров. Также предусмотрены 9,1-литровый холодильник и аудиосистема с 27 динамиками.

В Китае Galaxy M9 продается с сентября 2025 года и стоит от 183,8 до 248,8 тыс. юаней, что в исходном материале соответствует примерно 2,32–3,15 млн рублей. За первый год Geely реализовала более 65 тыс. таких автомобилей. Модель также вышла на рынки Азербайджана и ОАЭ.