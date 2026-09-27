Новейший Airbus A350F готов к небу: первый полет назначен на 29 сентября

Airbus официально назначил первый полет нового грузового самолета A350F на 29 сентября 2026 года. Вылет запланирован на 11:20 по московскому времени. Как обычно при проведении первых полетов, график может измениться из-за технических причин или неблагоприятных погодных условий.

Ранее дебют A350F предварительно планировали на 24 сентября, однако в итоге его перенесли на пять дней. Первый взлет станет одним из важнейших этапов программы, которая примерно на два года отстает от первоначального графика. При запуске проекта в 2021 году Airbus рассчитывал начать коммерческую эксплуатацию грузовой версии уже в 2025-м. Теперь первая поставка заказчику ожидается до конца 2027 года, а более масштабное производство и поставки должны развернуться в 2028-м.

Для летной программы подготовлены два опытных A350F. Этот лайнер создается на основе пассажирского семейства A350, он станет крупнейшим специализированным грузовым самолетом Airbus нового поколения. Максимальная полезная нагрузка составит 111 тонн, с 109 тоннами груза самолет сможет преодолеть около 8700 км.

Несмотря на задержки разработки, Airbus уже получил 107 твердых заказов на A350F. Для сравнения, предыдущий специализированный грузовой A330-200F за всю программу собрал только 38 заказов. Главным конкурентом A350F станет Boeing 777-8 Freighter.