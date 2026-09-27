Зачем мелочиться? Сразу 200 самолетов Boeing 737 MAX может заказать индийская Akasa Air, сейчас у нее всего 43 самолета

У авиакомпании много пилотов, и на всех не хватает самолетов

Индийская авиакомпания Akasa Air рассматривает возможность приобретения более 200 дополнительных самолетов семейства Boeing 737 MAX. В случае заключения сделки совокупный объем заказов перевозчика может превысить 426 лайнеров, что обеспечит ему дальнейшее масштабное расширение флота. Переговоры пока находятся на раннем этапе. Ожидается, что решение о новом заказе может быть принято в начале 2027 года, а после этого будут согласовываться коммерческие условия.

Сейчас флот Akasa Air насчитывает 43 самолета. При этом авиакомпания ожидает еще 183 машины из уже заказанных 226 лайнеров. Поставки по действующим контрактам должны завершиться к 2032 году.

Akasa Air начала формировать крупный портфель Boeing еще до старта коммерческих рейсов. В 2021 году перевозчик заказал 72 самолета 737 MAX, а в январе 2024 года разместил еще один крупный заказ на 150 Boeing 737-10 и 737-8-200.

Интересно, что темпы расширения флота уже сдерживаются задержками со стороны Boeing. По данным Reuters, в марте 2025 года 310 из 775 пилотов Akasa Air не выполняли полеты из-за недостаточного количества поставленных самолетов.

Akasa Air начала коммерческие перевозки в 2022 году и за несколько лет стала третьей по величине авиакомпанией Индии.