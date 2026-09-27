Зачем мелочиться? Сразу 200 самолетов Boeing 737 MAX может заказать индийская Akasa Air, сейчас у нее всего 43 самолета

У авиакомпании много пилотов, и на всех не хватает самолетов

АвиацияBoeing

Индийская авиакомпания Akasa Air рассматривает возможность приобретения более 200 дополнительных самолетов семейства Boeing 737 MAX. В случае заключения сделки совокупный объем заказов перевозчика может превысить 426 лайнеров, что обеспечит ему дальнейшее масштабное расширение флота. Переговоры пока находятся на раннем этапе. Ожидается, что решение о новом заказе может быть принято в начале 2027 года, а после этого будут согласовываться коммерческие условия.

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Источник изображения: Boeing

Сейчас флот Akasa Air насчитывает 43 самолета. При этом авиакомпания ожидает еще 183 машины из уже заказанных 226 лайнеров. Поставки по действующим контрактам должны завершиться к 2032 году.

Akasa Air начала формировать крупный портфель Boeing еще до старта коммерческих рейсов. В 2021 году перевозчик заказал 72 самолета 737 MAX, а в январе 2024 года разместил еще один крупный заказ на 150 Boeing 737-10 и 737-8-200.

Интересно, что темпы расширения флота уже сдерживаются задержками со стороны Boeing. По данным Reuters, в марте 2025 года 310 из 775 пилотов Akasa Air не выполняли полеты из-за недостаточного количества поставленных самолетов.

Akasa Air начала коммерческие перевозки в 2022 году и за несколько лет стала третьей по величине авиакомпанией Индии.

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