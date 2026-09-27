«Космическая бензоколонка» в действии: китайский спутник BeiDou получил топливо прямо на орбите от другого спутника

Китай провел дозаправку одного из спутников навигационной системы BeiDou непосредственно на высокой околоземной орбите. Операция состоялась еще в феврале, однако подробности эксперимента стали известны только сейчас.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Во время испытания специальный обслуживающий аппарат сблизился со спутником BeiDou и передал ему жидкое топливо. Такая технология позволяет пополнять запас рабочего тела уже находящегося в космосе аппарата и потенциально значительно продлевать срок его службы.

Судя по опубликованным данным, во время эксперимента использовалось химическое топливо длительного хранения, а не криогенные компоненты вроде жидкого водорода или кислорода. Такие вещества значительно удобнее для космических аппаратов: их можно годами хранить в жидком состоянии без сложных систем охлаждения.

Топливо расходуется не только во время вывода спутника на рабочую орбиту. Оно необходимо для коррекции траектории, поддержания положения и ориентации аппарата, а также выполнения маневров уклонения. Поэтому спутник может оставаться полностью исправным с точки зрения электроники, солнечных панелей и других систем, но потерять возможность нормально работать после исчерпания топлива.

Орбитальная заправка позволяет решить эту проблему без запуска нового спутника. Для этого обслуживающему аппарату сначала необходимо самостоятельно обнаружить цель, синхронизировать скорость и траекторию, затем точно сблизиться и состыковаться с ней. После стыковки топливо нужно перекачать в условиях микрогравитации без утечек и нарушения ориентации обоих аппаратов.

Если технология будет развиваться дальше, она позволит продлевать работу спутников, у которых исправно все основное оборудование, но заканчивается топливо. В перспективе один обслуживающий аппарат потенциально сможет заправлять несколько спутников, что может снизить расходы на поддержание крупных орбитальных группировок.

BeiDou — китайская глобальная спутниковая навигационная система, сопоставимая по назначению с американской GPS, европейской Galileo и российской ГЛОНАСС. Она используется для гражданской навигации, но также применяется в военной сфере.