Батарея 9020 мАч и вентилятор в тонком корпусе 5,74 мм. Новые подробности об iQOO Pad Ultra

Это будет компактный планшет с экраном диагональю 8,8 дюйма и массой менее 300 граммов

iQOO раскрыла ключевые характеристики компактного планшета Pad Ultra, официальная премьера которого состоится 29 сентября. Новинка получит 8,8-дюймовый экран OLED, аккумулятор емкостью 9020 мА·ч и активную систему охлаждения — с вентилятором.

При аккумуляторе на 9020 мА·ч толщина металлического корпуса планшета составляет всего 5,74 мм, а масса — 298 граммов. iQOO Pad Ultra будет выпускаться в серебристом и черном цветах.

Кадровая частота составит 165 Гц. Производитель также заявляет пиковую яркость до 4500 нит и время отклика менее 1 мс. Ширина рамки экрана — всего 2,65 мм. Планшет получит топовую SoC Qualcomm линейки Snapdragon 8. Что касается системы охлаждения, то в ее состав войдет вентилятор размерами 30 х 30 х 3,5 мм.

iQOO Pad Ultra получит сразу два мощных вибромотора, которые должны обеспечить тактильный отклик в играх.