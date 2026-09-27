Этот Hyundai выглядит как Lamborghini, а стоит всего 120 тыс. юаней (1,5 млн рублей). Продажи Hyundai Ioniq V стартуют 29 сентября

Он способен проехать до 650 км на одной зарядке

Предприятие Beijing Hyundai 29 сентября запустит продажи в Китае нового электромобиля Hyundai Ioniq V. Предварительные продажи уже запущены: цены начинаются от 120 тыс. юаней (1,5 млн рублей, запас хода — 540 км по методике CLTC). Цена топовой версии — 140 тыс. юаней (1,76 млн рублей, запас хода — 650 км).

Модель разработана специально для китайского рынка и построена на электрической платформе E-GMP с 800-вольтовой архитектурой. Она поддерживает сверхбыструю зарядку.

Внешность автомобиля создана китайской студией Hyundai и стилистически сильно напоминает автомобили Lamborghini. Ioniq V получил купеобразный силуэт, безрамочные двери, широкую светодиодную оптику и восемь вариантов окраски кузова. Размеры составляют 4900 х 1890 х 1470 мм, колесная база — 2900 мм.

В салоне — 27-дюймовый дисплей с разрешением 4K, дополненный проекционным дисплеем AR-HUD Cyber Eye. Медиасистема построена на мощной SoC Qualcomm Snapdragon 8295.

В разработке электроники Hyundai сотрудничала с несколькими китайскими компаниями. Система интеллектуального вождения использует решения Momenta, аккумуляторы поставляет CATL. Среди партнеров также названы Baidu с ИИ-моделью Wenxin и Volcano Engine.

В будущем у Ioniq V должна появиться гибридная версия. Она, вероятно, будет дешевле.