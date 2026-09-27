«Если им потребуется 1200 или 1300 километров, нас это тоже устроит». BYD готова предложить электромобили с запасом хода 1300 км

Вопрос только в том, насколько это реально нужно покупателям таких машин

BYD технически готова увеличить запас хода электрических автомобилей своего премиального бренда Denza до 1200–1300 км, если такой запас хода будет востребован покупателями. Об этом заявил генеральный менеджер Denza Ли Хуэй после выхода нового Z9S.

Denza Z9S поступил в продажу 23 сентября по цене от 255 800 юаней (3,25 млн рублей). Флагманская полностью электрическая версия с поддержкой быстрой зарядки стоит 275 800 юаней (3,5 млн рублей), заявленный запас хода достигает 1100 км (по китайскому циклу CLTC).

По словам Ли Хуэя, нынешние 1100 км не являются техническим пределом платформы. Компания располагает возможностями для дальнейшего увеличения дальности, однако не планирует наращивать ее исключительно ради показателей. Решение о создании версий на 1200 или 1300 км будет зависеть от реальных потребностей владельцев. «Если им [покупателям] потребуется 1200 или 1300 километров, нас это тоже устроит», — сказал Ли Хуэй.

BYD постепенно переводит все свои электромобили и гибриды на тяговую батарею Blade второго поколения: помимо увеличения емкости и плотности энергии она обеспечивает и очень быструю зарядку — на 97% за 9 минут. В текущем году BYD наращивает ежемесячные объемы производства этих тяговых батарей на фоне высокого количества заказов.