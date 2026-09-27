Полноценный компьютер с Intel Core 7 и гигабитным Ethernet — размером со смартфон. Sixunited WB81-H02 помещается в ладони

Китайская Sixunited продемонстрировала на выставке Intel Connection 2026 необычный мини-компьютер WB81-H02, объем корпуса которого составляет всего 0,15 литра. По габаритам устройство сопоставимо со смартфоном, при этом внутри установлен полноценный процессор Intel Core 7 семейства Wildcat Lake.

Sixunited указывает возможность установки Core 7 350 или Core 7 360 (оба 6-ядерные). Процессор работает в связке с оперативной памятью LPDDR5X и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0.

Несмотря на миниатюрные размеры, производитель предусмотрел достаточно широкий набор разъемов. WB81-H02 оснащен HDMI 2.1, двумя USB-C, полноразмерным USB-A и гигабитным Ethernet. Есть даже модуль Wi-Fi 6.

Мини-ПК поддерживает питание через USB Power Delivery, поэтому запитать его можно от обычного смартфонного блока.

Sixunited пока не раскрывает устройство системы охлаждения. При столь небольшом объеме корпуса компьютер может использовать миниатюрный вентилятор либо пассивное охлаждение, однако точной информации об этом нет. Стоимость и сроки начала продаж WB81-H02 также не объявлены.