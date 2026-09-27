Новая глава в истории BMW открывается 30 сентября: в этот день представят совершенно новую BMW 3 серии

Впервые более чем за 50 лет «тройка» станет полностью электрической, но это лишь альтернатива машинам с ДВС

BMW Group официально объявила дату мировой премьеры 3 Series восьмого поколения — новую модель представят 30 сентября. Впервые за более чем 50-летнюю историю «тройка» будет предлагаться не только с традиционными ДВС, но и в полностью электрической версии.

По предварительной информации, новая 3 Series с ДВС продолжит использовать модернизированную архитектуру CLAR. При этом внешность автомобиля получит элементы нового дизайнерского направления BMW Neue Klasse. Ожидаются характерная передняя часть, переработанные фары и новое исполнение фирменных «ноздрей» решетки радиатора.

Еще заметнее влияние Neue Klasse должно проявиться в салоне. Сообщается, что интерьер новой 3 Series будет близок к новейшим электрическим моделям BMW и получит информационно-развлекательную систему нового поколения. Одним из ключевых элементов станет Panoramic iDrive — система, выводящая информацию в широкую область в нижней части лобового стекла.

BMW 3 Series выпускается с 1975 года и за это время сменила семь поколений. Совокупные мировые продажи модели превысили 10 млн экземпляров. На одном только китайском рынке к августу 2026 года было реализовано более 2 млн автомобилей семейства.