Не компьютер, а чистое золото. Представлен мини-ПК Kubb Fanless за 1,7 млн долларов, в топовой версии — 12-ядерный Intel Core Ultra X7 358 и 128 ГБ ОЗУ

Все дело — в корпусе из 24-каратного золота

Как сообщает ресурс Fanless Tech, для состоятельного заказчика была изготовлена уникальная версия безвентиляторного мини-компьютера Kubb Fanless с корпусом из чистого 24-каратного золота. Цена компьютера — $1,7 млн (при том, что обычный алюминиевый вариант стоит $1800).

Внешне компьютер почти не отличается от стандартной версии. Это компактный куб размером около 12×12 см. Главным изменением стал материал корпуса: вместо алюминия используется золото, при этом масса устройства увеличилась с 2,1 до примерно 13 кг.

Золотой корпус выполняет не только декоративную функцию. Kubb Fanless полностью обходится без вентиляторов, поэтому весь корпус работает как большой радиатор. Золото проводит тепло лучше алюминия — около 314 против 205 Вт/(м·К), поэтому теоретически оно эффективнее охлаждает компоненты.

Какие комплектующие используются внутри золотого варианта, неизвестно, но в топовой версии Kubb Fanless применяется 12-ядерный Intel Core Ultra X7 358 (альтернатива — Intel Core Ultra 5 225H и AMD Ryzen AI 5 340). Максимум ОЗУ — 128 ГБ. Компьютер оснащается SSD объемом 1 ТБ, но можно установить и второй накопитель.

Компьютер также оснащается USB4 или Thunderbolt 4, HDMI 2.1, двумя портами Ethernet и Wi-Fi 6 (либо Wi-Fi 7). Питание обеспечивает внешний адаптер мощностью 120 Вт (возможно, он тоже выполнен из золота).