Телевизоры RGB-Mini LED — в массы. Xiaomi анонсировала линейку ТВ Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competitive Edition

Xiaomi анонсировала в Китае новую серию телевизоров — Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competitive Edition. Компания уже открыла предварительное бронирование, розничные продажи стартуют 12 октября.

В линейку войдут модели четырех размеров — с экраном диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Главным новшеством станет использование подсветки RGB-Mini LED. В отличие от традиционной Mini LED-подсветки с белыми или синими светодиодами и цветовыми фильтрами, RGB-вариант использует раздельное управление красными, зелеными и синими светодиодами, что потенциально позволяет улучшить цветовой охват.

Xiaomi позиционирует новинки как игровые модели и называет серию «первым RGB-телевизором для молодых геймеров». При этом компания пока не раскрыла ключевые характеристики — неизвестны количество зон подсветки, пиковая яркость, частота обновления, набор интерфейсов и стоимость. Но учитывая, что речь идет о суббренде Redmi, можно думать, что ТВ будут недорогими — особенно на фоне телевизоров RGB-Mini LED от Samsung, Sony и прочих производителей.