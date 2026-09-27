iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max разлетаются как горячие пирожки — китайцы за неделю купили 1,3 млн смартфонов

Продажи новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в Китае достигли почти 1,3 млн устройств за первые семь дней после выхода. Об этом сообщил RDObservation.

По итогам первой недели продаж результат составляет около 115% от продаж серии iPhone 17 Pro за аналогичный период годом ранее. Иными словами, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max примерно на 15% популярнее предшественников, а те, в свою очередь, были популярнее моделей линейки iPhone 16 Pro.

Высокий спрос наблюдался уже в первый день. Сообщается, что тогда в Китае было продано около 322,8 тыс. iPhone 18 Pro и Pro Max — примерно на 30% больше, чем показала серия iPhone 17 Pro в первый день продаж.

Напомним, Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max 10 сентября 2026 года. В Китае смартфоны стартуют с 1490 и 1640 долларов соответственно. Ключевые новшества — новая платформа Apple A20 Pro, уменьшенный вырез в дисплее и обновленная 48-мегапиксельная камера с переменной диафрагмой.