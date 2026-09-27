Подсветка Mini LED, мощный звук на 80 Вт, 4К 150 Гц и 98 дюймов. Представлены телевизоры Ffalcon Crane 6 2027 и Crane 6 Ultra 2027

Бренд Ffalcon объявил о старте продаж телевизоров Crane 6 2027 и Crane 6 Ultra 2027 с подсветкой QD-Mini LED. В линейку вошли модели с диагональю от 55 до 98 дюймов. Цены Crane 6 — от $475 до $1230, а Crane 6 Ultra — от $825 до $2010.

Базовая серия Ffalcon Crane 6 2027 представлена пятью моделями. 55-дюймовая версия стоит $475, 65-дюймовая — $615, 75-дюймовая — $790, 85-дюймовая — $945, а 98-дюймовая — $1230.

Телевизоры Crane 6 2027 оснащаются антибликовыми экранами с пиковой яркостью до 1500 нит и охватом 96% цветового пространства DCI-P3. В зависимости от диагонали предусмотрено от 180 зон локального затемнения у 55-дюймовой модели до 512 у 98-дюймовой. Младшая версия поддерживает 4K при 150 Гц, остальные — 4K при частоте до 180 Гц. За звук отвечает система 2.1 мощностью 40 Вт.

Более продвинутая серия Ffalcon Crane 6 Ultra 2027 предлагается в четырех размерах. Версии на 65, 75, 85 и 98 дюймов стоят $825, $1000, $1300 и $2010 соответственно.

Crane 6 Ultra отличается более продвинутой Mini LED-подсветкой: количество зон локального затемнения варьируется от 1680 у 65-дюймовой модели до 3456 у 98-дюймовой. Заявленная пиковая яркость достигает 6000 нит (у версий с диагональю 65 и 98 дюймов — 5000 нит). Телевизоры охватывают 98% DCI-P3 и поддерживают 4K при 150 Гц.

Серия Ultra также получила более мощную акустическую систему конфигурации 4.1.2 с суммарной мощностью 80 Вт.