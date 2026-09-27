Для любителей компактных смартфонов. Представлен Oppo Reno16t: экран 6,32 дюйма, батарея 6700 мАч, 80 Вт, 200 Мп и IP69K

Еще и Super-платформа, хотя и далеко не самая мощная

Oppo вывела на домашний рынок интересный смартфон — Reno16t. Новинку вполне можно отнести к компактным устройствам, так как диагональ экрана составляет 6,32 дюйма. Разрешение — 2640 × 1216 пикселей, кадровая частота — 120 Гц, максимальная яркость — 3600 нит.

Новинка базируется на однокристальной системе MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Вариантов памяти два: 12/256 ГБ за 550 долларов и 16/512 ГБ — 670 долларов.

Основной модуль имеет разрешение 200 Мп, компанию ему составляют 50-Мп сверхширокоугольная камера и телеобъектив с 50-мегапиксельным датчиком. Разрешение фронтальной камеры — 50 Мп.

Аккумулятор емкостью 6700 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт. Масса устройства — 191 грамм.

Среди других особенностей — оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, ИК-излучатель для управления бытовой техникой и защита корпуса в соответствии со степенью IP69K.