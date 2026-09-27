Шесть недель на МКС изменили потомство мышей во втором и третьем поколении: самки, слетавшие в космос, родили здоровых мышат, но у их дочерей помёты резко сократились, а у внучек запас яйцеклеток остался пониженным

Самки мышей, проведшие 42 дня на Международной космической станции, вернулись на Землю способными к размножению, однако у их дочерей и внучек зафиксированы измеримые репродуктивные изменения. Исследование под руководством Лейна Кристенсона (Lane Christenson) из Медицинского центра Канзасского университета с участием специалистов Исследовательского центра Эймса NASA, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, стало первой работой, проследившей долгосрочные последствия космического полёта для женской репродуктивной физиологии на нескольких поколениях.

Матери, вернувшиеся с МКС после запуска на грузовом корабле SpaceX CRS-29 в ноябре 2023 года, благополучно забеременели и родили — их помёты были чуть меньше контрольных, но разница не достигла статистической значимости. Отчётливые изменения проявились в следующем поколении: у дочерей космических путешественниц мышечная сила оказалась на 15% ниже, в поведенческих тестах они демонстрировали повышенную стрессовую реакцию, а главное — их собственные помёты были реже и значительно малочисленнее. У этих же самок упал уровень антимюллерова гормона (АМГ), маркера оставшегося запаса яйцеклеток, и пониженный АМГ сохранился в третьем поколении — у внучек.

Почти каждый маркер, на который мы смотрели, показал отклонения резюмировал Кристенсон

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Механизм эффекта не установлен. Рабочая гипотеза связывает его с ускоренным клеточным старением под действием микрогравитации — предыдущие исследования на мышах и человеческих тканях регистрировали клеточный стресс и дисфункцию митохондрий в невесомости. Митохондриальная ДНК передаётся исключительно по материнской линии, что теоретически могло бы объяснить трансгенерационный эффект, однако эта версия остаётся предположением, требующим прямой экспериментальной проверки.

Авторы подчёркивают ограничения: выборка невелика — 20 летавших самок, полёт длился 42 дня, а МКС находится под защитой значительной части земного магнитного поля, так что экипаж и животные получают заметно меньше космической радиации, чем на трассе к Луне или Марсу. Ульрика Людерер (Ulrike Luderer) из Калифорнийского университета, не участвовавшая в работе, отметила, что её собственные исследования на мышах показали резкое сокращение числа яйцеклеток и фолликулов при облучении дозами, близкими к марсианской миссии. Пока что результаты рассматривают как ранний предупредительный сигнал — не вердикт о здоровье детей и внуков астронавтов, а аргумент в пользу более плотного отслеживания репродуктивных маркеров в программах длительных полётов.