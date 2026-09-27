Зонд JUICE возвращается к Земле: в понедельник гравитационный манёвр разгонит аппарат до 39 600 км/ч на пути к Юпитеру

Европейский аппарат, запущенный в 2023 году, использует цепочку манёвров Земли, Луны и Венеры для экономии топлива — прибытие к системе Юпитера ожидается в 2031 году

Европейский зонд JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) в понедельник пройдёт всего в 8 700 километрах от Земли — это не аварийное сближение, а точно рассчитанный гравитационный манёвр, часть сложной цепочки межпланетной навигации.

Запущенный в 2023 году аппарат уже использовал манёвр в системе Земля — Луна в 2024-м и вокруг Венеры в 2025-м: венерианский манёвр разогнал его настолько, что сейчас JUICE несётся со скоростью около 39 600 километров в час. Ещё один пролёт Земли в 2029 году окончательно выведет зонд на траекторию к Юпитеру.

Источник изображения: ESA

Главная цель — система Юпитера и три его крупнейших ледяных спутника: Ганимед, Каллисто и Европа. Прибытие в 2031 году откроет программу из 35 близких пролётов, в ходе которых JUICE поможет изучить скрытые под ледяной корой океаны и детально изучит магнитное поле Ганимеда — единственной луны в Солнечной системе, обладающей собственной магнитосферой.

Пролёт у Земли в понедельник команда использует и для калибровки приборов: зонд развернёт научные инструменты к планете, чтобы собрать данные о магнитном поле и получить снимки. «Это отличная новость для науки, поскольку мы сможем развернуть JUICE во всех направлениях и нацелить приборы на разные области Земли и Луны», — отметила научный руководитель проекта Клэр Валла из Европейского космического агентства.