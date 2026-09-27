Солнце поглотило Суперземлю: турецкий астрофизик объяснил дефицит лития и необычность внутренней структуры звезды

Это может объяснить и отсутствие суперземель в Солнечной системе

Солнечная система когда-то имела девятую планету, но она не «дожила» до наших дней: её поглотило Солнце. Такую гипотезу выдвинул Мутлу Йылдыз (Mutlu Yildiz), профессор Эгейского университета в Турции, в работе, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Речь идёт о Суперземле — планете с массой от 5 до 10 земных, сформировавшейся в молодой Солнечной системе и затянутой гравитацией в звезду.

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Оба доказательства косвенные, но оба связаны с несостыковками в моделях солнечной эволюции. Первое: аномальное истощение лития на поверхности Солнца. Звезде недостаёт заметно больше лития, чем предсказывают стандартные модели. Погружение Суперземли во внешние слои должно было вытолкнуть значительную часть поверхностного лития в более глубокие слои, где этот элемент разрушается гораздо быстрее, оставив поверхность обеднённой тяжёлыми элементами.

Второе: тонкие изменения во внутренней структуре звезды, которые не удаётся объяснить без внешнего вмешательства на раннем этапе эволюции.

Вычисления Йылдыза показывают, что наиболее вероятный сценарий — прохождение планеты через внешние оболочки с последующим полным растворением. Если модель верна, то она попутно разрешает давнюю загадку: почему в других планетных системах Суперземли встречаются достаточно часто, а в нашей нет ни одной. Ответ может быть буквально астрономическим — единственный экземпляр был уничтожен звездой на заре её существования. Гипотеза остаётся теоретической, но даёт элегантное объяснение сразу нескольким наблюдательным аномалиям.