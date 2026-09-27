Дальнемагистральный Airbus A321XLR получил новый двигатель: GTF Advantage обеспечивает на 8% больше тяги, а обслуживать его надо в два раза реже

Pratt & Whitney, входящая в корпорацию RTX, начала коммерческую эксплуатацию нового турбовентиляторного двигателя GTF Advantage. Первым самолетом с такой силовой установкой стал дальнемагистральный узкофюзеляжный Airbus A321XLR, который получила авиакомпания United Airlines.

GTF Advantage представляет собой модернизированную версию редукторного двигателя PW1100G-JM, используемого на самолетах семейства Airbus A320neo. По данным Pratt & Whitney, новая модификация развивает на 4–8% больше взлетной тяги. Для A321XLR это особенно важно, поскольку самолет рассчитан на дальние маршруты и способен преодолевать до 8700 км.

Одним из главных улучшений стала долговечность. Производитель заявляет, что GTF Advantage способен проводить на крыле до двух раз больше времени по сравнению с нынешней версией двигателя. Это означает, что его потенциально можно будет дольше эксплуатировать между техническими обслуживаниями. Для увеличения ресурса Pratt & Whitney модернизировала, в частности, наиболее нагруженную высокими температурами часть двигателя.

При этом GTF Advantage сохранил совместимость с существующей платформой GTF. Это должно упростить переход на новую версию для авиакомпаний и производителей самолетов. Pratt & Whitney планирует к 2028 году полностью перевести производство PW1100G-JM на стандарт GTF Advantage.

Часть новых технологий получат и уже эксплуатируемые двигатели. Pratt & Whitney готовит пакет модернизации GTF Hot Section Plus (HS+), который можно будет устанавливать во время планового технического обслуживания. По оценке производителя, он обеспечит существующим GTF около 90–95% прироста ресурса, реализованного в GTF Advantage.

United Airlines стала первой авиакомпанией, получившей самолет с новым двигателем. Pratt & Whitney рассчитывает, что сочетание повышенной тяги и более длительных интервалов между обслуживаниями позволит GTF Advantage стать основной версией силовой установки для семейства Airbus A320neo.