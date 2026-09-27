Замена литий-ионным батареям. Производство никель-водородных аккумуляторов ставят на поток — они работают 30 лет

Такие батареи используются на МКС и в телескопе Hubble

Американская компания EnerVenue запустила в Калифорнии серийное производство Aqueous Metal Cell (AMC) — стационарных аккумуляторных ячеек на основе никель-водородной химии. Компания называет свое предприятие первой в мире высокопроизводительной линией для выпуска батарей такого типа. После полной автоматизации завод сможет производить около 300 ячеек четвертого поколения в сутки.

В основе AMC лежит никель-водородная технология, которая ранее применялась преимущественно в космической технике, в том числе на телескопе Hubble и Международной космической станции. EnerVenue адаптировала эту химию для наземных систем хранения энергии и разработала конструкцию с более доступными материалами.

Главная особенность AMC — заявленный срок службы. По расчетам EnerVenue, ячейки выдерживают до 30 000 циклов зарядки и разрядки и могут работать до 30 лет при трех циклах в сутки. Производитель утверждает, что в течение этого периода батарейную систему не придется регулярно расширять новыми ячейками для компенсации деградации емкости.

Первая серийная ячейка сошла с производственной линии в конце сентября. На начальном этапе завод рассчитан на выпуск аккумуляторов общей емкостью 250 МВт·ч в год. В 2027 году компания планирует увеличить производство до 1 ГВт·ч, а к 2028 году — до нескольких ГВт·ч в год. Площадь предприятия составляет около 20 тыс. кв. м, при этом завод можно будет расширить.

Производитель также делает ставку на контроль качества. Каждая ячейка проходит 41 проверку на 11 испытательных станциях. Специалисты проверяют герметичность, качество сварных соединений и основные характеристики аккумулятора. Уже собранные батарейные стойки емкостью 150 кВт·ч также полностью тестируются перед отправкой заказчику.

EnerVenue не рассматривает AMC как прямую замену обычным литий-ионным батареям с точки зрения стоимости одного киловатт-часа емкости. Компания ориентирует технологию на долговременное стационарное хранение энергии. Ставка сделана на совокупную стоимость владения и огромный объем энергии, который батарея сможет накопить и отдать за десятилетия работы.