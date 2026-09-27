В США планируют увеличить количество запусков ракеты до 10 000 в год к 2035 году, Европа тоже хочет нарастить пуски — до 62 в год

Причем примерно к тому же времени — к 2034 году

Европа сильно отстает от США и Китая по количеству орбитальных пусков, и Евросоюз планирует резко увеличить возможности по запуску спутников. Как сообщил Financial Times еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, к 2034 году потребность Европы в орбитальных запусках может вырасти примерно в шесть раз.

Изображение сгенерировано Grok Источник изображения: Grok

По прогнозу Еврокомиссии, к этому времени Европе потребуется проводить около 62 запусков в год. Ракеты будут нужны для развертывания и обслуживания спутниковых систем, включая навигационную Galileo, программу наблюдения Земли Copernicus, защищенную спутниковую связь и планируемую правительственную систему наблюдения Земли. Для сравнения, в США примерно к тому же времени — к 2035 году — планируют запускать 10 000 космических миссий в год.

На данный момент основным тяжелым носителем Европы остается Ariane 6, который стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане. Его планируемую частоту запусков собираются увеличить примерно с 10 до 14 в год, однако даже этого будет недостаточно для будущих потребностей.

Поэтому Европа рассматривает создание более распределенной сети космодромов. Среди возможных площадок Кубилюс назвал космодром Аннёйя (Andøya) в Норвегии и стартовые площадки в Шотландии. Португалия изучает возможность запусков с Азорских островов, а еще одним потенциальным партнером может стать Канада.

Часть этих площадок находится за пределами ЕС. Норвегия и Великобритания не входят в Евросоюз, но являются полноправными членами Европейского космического агентства (ESA), тогда как Канада имеет статус сотрудничающего государства ESA. При этом само ESA является отдельной от ЕС организацией.

Расширение географии запусков должно помочь Европе справиться с растущим числом спутников и уменьшить зависимость от нескольких космодромов. Однако чтобы выйти хотя бы на 62 запуска в год, Европе придется одновременно нарастить производство ракет и существенно расширить доступную стартовую инфраструктуру. Но даже если ЕС и удастся нарастить количество пусков до тех же 62, Европа еще больше отстанет от США и Китая.