Hyundai не прощается с Россией: права на бренды Hyundai и Genesis продлены на годы вперед

Hyundai, прекратившая работу на российском рынке в 2022 году, зарегистрировала в России десять товарных знаков. Заявки компания подавала в Роспатент в 2024–2025 годах, а права на зарегистрированные обозначения будут действовать до 2034–2035 годов, сообщает ТАСС.

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В число зарегистрированных знаков вошли шесть вариантов с логотипом Hyundai, три с названием и символикой премиального суббренда Genesis, а также Trago Xcient. Регистрации охватывают различные классы товаров и услуг.

Сам факт регистрации товарных знаков не означает возобновления продаж автомобилей Hyundai или Genesis в России. Иностранные компании могут сохранять и продлевать права на бренды даже в отсутствие коммерческой деятельности в стране. Ранее глава Роспатента Юрий Зубов объяснял, что таким образом правообладатели защищаются от выпуска контрафактной продукции и несанкционированного использования известных названий, одновременно сохраняя репутацию бренда на временно недоступном рынке.