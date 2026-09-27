Поддельный винил стал золотой жилой: британец заработал 2,7 млн фунтов, штампуя поддельные пластинки на 70-летних прессах

В Великобритании 55-летнего Рехана Ахмеда из лондонского Саутхолла приговорили к трем годам и шести месяцам тюрьмы за организацию подпольного производства и продажу контрафактных виниловых пластинок. По данным следствия, его предприятие работало с 2017 года, выручка за это время составила 2,7 млн фунтов.

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Компания Ахмеда Phoenix of Vinyl выпускала тысячи нелицензионных пластинок с музыкой известных исполнителей — The Beatles, Тейлор Свифт, Coldplay и Кендрика Ламара и других. На производство обратили внимание в 2024 году после контрольной закупки, которую провел представитель Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI). Пластинка оказалась контрафактной.

Во время последующего рейда полиция Лондонского Сити обнаружила 2791 поддельную пластинку с записями 108 исполнителей. По данным правоохранителей, это крупнейшая партия контрафактного винила, когда-либо найденная в Великобритании.

На производстве также нашли четыре пресса возрастом около 70 лет для изготовления пластинок, около 3000 металлических матриц и тысячи обложек и этикеток. Таким образом, речь шла не просто о перепродаже поддельных записей, а о полноценном подпольном производстве.

Бизнес на контрафактном виниле развивался на фоне нового витка популярности физических музыкальных носителей. В 2025 году в Великобритании продали 7,6 млн виниловых пластинок — на 13,3% больше, чем годом ранее. Продажи винила растут уже 18 лет подряд, а выручка увеличилась на 19,9%, до 174,7 млн фунтов.

Одновременно растет и рынок подделок. За последние два года BPI участвовала в 43 обысках, связанных с производством и распространением контрафактных виниловых пластинок и компакт-дисков. В ходе этих операций было изъято около 600 000 единиц продукции общей оценочной стоимостью до 8 млн фунтов.