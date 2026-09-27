Китай замахнулся на орбитальный суперкомпьютер из 1080 спутников с лазерами — первый аппарат запустят в 2027 году

Китай представил проект масштабной орбитальной вычислительной сети Space String, которая в перспективе должна объединить более 1080 спутников. Аппараты будут соединены лазерными каналами связи и смогут совместно обрабатывать данные и запускать модели искусственного интеллекта непосредственно в космосе.

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Проект представили 25 сентября. Его развивают компании Enceladus и Eastlink, которые ранее участвовали в создании вычислительной группировки Three-Body. Eastlink отвечает за архитектуру и эксплуатацию системы, а Enceladus занимается ИИ-технологиями и международным развитием проекта.

Главная идея Space String заключается в том, чтобы объединить вычислительные мощности множества спутников в единую систему. Сейчас каждый аппарат в основном работает со своими ресурсами. В новой архитектуре спутник сможет передать сложную задачу другим аппаратам, если собственных процессоров для ее выполнения недостаточно.

Группировку планируют разделить на два уровня. Первый будет включать более 720 спутников для сбора и обработки данных. Эти аппараты смогут заниматься наблюдением Земли и другими прикладными задачами, а также запускать уже обученные модели ИИ непосредственно на орбите.

Еще более 360 спутников станут своеобразным вычислительным центром группировки. Они будут предназначены в том числе для обучения ИИ и получат значительно более мощное оборудование. Аппараты планируют размещать на солнечно-синхронных орбитах, а при необходимости количество вычислительных спутников можно будет увеличить.

Все эти аппараты соединят высокоскоростными лазерными каналами. Благодаря этому спутники смогут обмениваться большими объемами данных и распределять вычисления между собой. Например, аппарат, получивший сложное задание, сможет передать его часть свободным вычислительным узлам в другом месте группировки.

Такая схема позволит обрабатывать информацию прямо в космосе. Спутнику не придется отправлять на Землю весь объем собранных данных: ИИ сможет предварительно проанализировать изображения или другие сведения на орбите, отобрать нужную информацию и передать на Землю уже готовый результат.

Space String будут создавать поэтапно. Сначала появится экспериментальный спутник G1, затем стандартная платформа G2, а после нее — более производительный аппарат G3. Опыт каждого поколения планируют использовать при разработке следующего.

Первый испытательный спутник G1 планируют запустить в четвертом квартале 2027 года. Поэтому группировка из более чем тысячи аппаратов пока существует только как долгосрочный проект.