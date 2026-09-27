В США похитили грузовики с логотипом Nvidia, но воры получили явно не то, на что рассчитывали — внутри оказалось 18 тонн песка

Вероятно, похитители думали, что грузовик набит дорогущими ускорителями Nvidia

Прочие новостиNvidia

В Калифорнии неизвестные угнали два тяжелых грузовика компании PlusAI, занимающейся разработкой технологий автономного вождения. На машинах была размещена символика PlusAI и Nvidia. Вероятно, воры подумали, что в прицепе находится дорогостоящее оборудование (например, ускорители Nvidia). Однако в нем находилось лишь 18 тонн песка.

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Источник изображения: Wired

Пропажу обнаружили необычным образом. Один из знакомых руководства PlusAI написал сообщение, в котором указал, что заметил два грузовика компании возле своего офиса в Ньюарке. В PlusAI сразу поняли, что машины не должны там находиться: их оставили возле склада. После обращения в полицию грузовики удалось обнаружить и вернуть.

Песок использовался PlusAI как имитация груза во время испытаний автономных грузовиков — дополнительная масса необходима для проверки поведения и устойчивости системы при движении с нагрузкой. После возвращения машин выяснилось, что кабины не повреждены, да и сам песок остался на месте.

Предполагается, что внимание похитителей могла привлечь именно символика Nvidia на бортах. Полиция продолжает расследование, подозреваемые на данный момент не задержаны.

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