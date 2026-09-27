8000 мАч, 44 Вт, 50 Мп, 120 Гц, IP69K — представлен неубиваемый Vivo Y600i

Vivo представила смартфон Y600i — в этой модели компания делает ставку на выносливость и автономность. Производитель заявляет защиту при погружении в воду на глубину до трех метров, устойчивость к падениям на десять сторон корпуса и долговечность до семи лет (что, впрочем, не означает обновления Android в течение 7 лет). Корпус защищен в соответствии со степенью IP69K. Продажи в Китае начнутся 30 сентября.

Vivo Y600i доступен в трех цветах и двух конфигурациях памяти. Версия с 6/128 ГБ оценена в 255 долларов, цена версии 6/256 ГБ — 300 долларов.

Vivo Y600i получил аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. Габариты устройства составят 169,55 × 79,2 × 8,69 мм, мощность проводной зарядки — 44 Вт. Есть сканер отпечатков пальцев, он встроен в боковую кнопку.

В основу аппаратной платформы легла SoC Snapdragon 4 Gen 2. Смартфон получил экран с диагональю 6,87 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. Основная камера 50-мегапиксельная, фронтальная — 8-мегапиксельная. Из коробки Y600i получил OriginOS 6 на базе Android 16.