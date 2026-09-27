Один из самых больших отзывов в истории Volkswagen. Компания отзывает по всему миру почти 3 миллиона машин — у них может сломаться рулевая система
Из-за коррозии крепежных болтов
Volkswagen Group проведет одну из самых больших отзывных кампаний в своей истории — она затрагивает около 2,86 млн автомобилей по всему миру. Причиной стала потенциальная коррозия крепежных болтов рулевой системы: в худшем случае они могут разрушиться и привести к отказу рулевого управления.
Информацию подтвердило Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA). Только на немецком рынке под отзыв попадут порядка 960 тыс. автомобилей.
Основная часть кампании приходится непосредственно на автомобили марки Volkswagen — около 2,16 млн машин. Речь идет об автомобилях, выпущенных с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года. Среди затронутых моделей упоминаются Volkswagen Golf, Tiguan и Touran.
Отзыв также затрагивает Audi: под проверку попадут почти 700 тыс. кроссоверов Audi Q3, произведенных с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.
По данным немецкого регулятора, проблема связана с крепежными болтами рулевого механизма. Из-за коррозии они потенциально могут потерять прочность и сломаться. При неблагоприятном развитии событий это способно привести к нарушению работы рулевого управления.
Volkswagen обнаружила потенциальный дефект в ходе внутренних проверок качества и называет отзыв профилактической мерой. На данный момент компании не известно о случаях травм, связанных с этой проблемой. Производитель также не требует немедленно прекращать эксплуатацию автомобилей.
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