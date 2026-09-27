Один из самых больших отзывов в истории Volkswagen. Компания отзывает по всему миру почти 3 миллиона машин — у них может сломаться рулевая система

Volkswagen Group проведет одну из самых больших отзывных кампаний в своей истории — она затрагивает около 2,86 млн автомобилей по всему миру. Причиной стала потенциальная коррозия крепежных болтов рулевой системы: в худшем случае они могут разрушиться и привести к отказу рулевого управления.

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Информацию подтвердило Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA). Только на немецком рынке под отзыв попадут порядка 960 тыс. автомобилей.

Основная часть кампании приходится непосредственно на автомобили марки Volkswagen — около 2,16 млн машин. Речь идет об автомобилях, выпущенных с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года. Среди затронутых моделей упоминаются Volkswagen Golf, Tiguan и Touran.

Отзыв также затрагивает Audi: под проверку попадут почти 700 тыс. кроссоверов Audi Q3, произведенных с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.

По данным немецкого регулятора, проблема связана с крепежными болтами рулевого механизма. Из-за коррозии они потенциально могут потерять прочность и сломаться. При неблагоприятном развитии событий это способно привести к нарушению работы рулевого управления.

Volkswagen обнаружила потенциальный дефект в ходе внутренних проверок качества и называет отзыв профилактической мерой. На данный момент компании не известно о случаях травм, связанных с этой проблемой. Производитель также не требует немедленно прекращать эксплуатацию автомобилей.