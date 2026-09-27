Так снимает первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами: опубликованы реальные, а не рекламные фото, сделанные Oppo Find X10 Pro Max

Ресурс ITHome уже опубликовал большой обзор смартфона Oppo Find X10 Pro Max — первого в мире смартфона с тремя 200-мегапиксельными камерами и главного претендента на звание лучшего камерофона в мире. Сейчас есть возможность оценить, какие фото флагман делает в реальных условиях и с разными ЭФР — до этого публиковались лишь официальные фото.

Основная камера смартфона построена на крупном сенсоре формата 1/1,3 дюйма и получила объектив с диафрагмой F/1,5. Для нее заявлена стабилизация уровня CIPA 6.5 и новая технология DeepPix, обеспечивающая динамический диапазон до 17 EV.

В перископном модуле с телеобъективом используется сенсор размером 1/1,56 дюйма, объектив с диафрагмой F/2,1 и ЭФР 70 мм.. Система стабилизации соответствует уровню CIPA 7.5.

Третьей 200-Мп камерой стал сверхширокоугольный модуль. Размер его сенсора составляет 1/1,56 дюйма, диафрагма — F/2,2, а угол обзора достигает 124 градусов.

Дополняет три основные камеры цветовой сенсор Danxia второго поколения. Он используется для более точного воспроизведения оттенков при съемке фотографий и видео. Для него заявлен динамический диапазон 15 EV и увеличение светочувствительности на 43%.

Главное преимущество трех 200-Мп сенсоров проявляется при зумировании. В специальном режиме Hasselblad Ultra Clear смартфон сохраняет значительно больше мелких деталей, особенно при использовании телевика.

В стандартном режиме Find X10 Pro Max предлагает зум вплоть до 120х. По данным теста ITHome, на 6х и 10х сохраняется высокая детализация, на зуме 30х и 60х все еще можно различать мелкие элементы удаленных объектов.

Но Oppo решила не останавливаться даже на этом. Для Find X10 Pro Max подготовлен отдельный телеконвертер Hasselblad, который крепится к смартфону через специальный чехол и адаптер.

Аксессуар работает только с 200-мегапиксельным телеобъективом, поскольку перекрывает остальные камеры. С ним смартфон обеспечивает 10-кратный оптический зум, а также 20-кратный зум без потери качества (как заявлено). Максимальный цифровой зум возрастает с 120х до 200х.

По результатам тестирования, наиболее заметное преимущество телеконвертера проявляется на 10х и 20х — детализация не страдает. При зуме 40x и 60x картинка «остается пригодной для использования», а вот на максимальном 200х уже появляются выраженные размытие и программная обработка.

В комплект Hasselblad Teleconverter Kit входят сам телеконвертер, защитный чехол для смартфона, переходное кольцо, рукоятка, плетеный наплечный ремень и футляр для переноски.

Отдельное внимание уделено съемке сложных сцен с большим перепадом яркости. Технология DeepPix позволяет одновременно сохранять детали в светлых участках и тенях, не делая итоговый кадр неестественно плоским. Она работает вместе с обновленной системой ProXDR.

Find X10 Pro Max также получил инструменты LUMO для портретной обработки. Система позволяет независимо менять цвет и яркость фона и человека, стараясь сохранить естественный оттенок кожи и плавные переходы света на лице. Для быстрого редактирования предусмотрено 18 готовых стилей.

Еще одна функция LUMO Inspiration Composition использует ИИ для помощи с композицией кадра. На экране появляются метки, которые подсказывают, как повернуть или переместить смартфон. Система также может автоматически подобрать фокусное расстояние.

Для рекомендаций Oppo использует базу из 200 млн примеров поз и 3 млн данных о туристических объектах. Алгоритм учитывает местоположение и текущую сцену и предлагает подходящие варианты построения кадра.