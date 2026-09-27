ИИ поставили на службу ядерной энергетике в России: искусственный интеллект помог создать материал для реакторов БРЕСТ и ВВЭР-СКД

От 250 тысяч вариантов — к одному оптимальному

Росатом использует искусственный интеллект для поиска и разработки новых материалов. Алгоритмы позволяют подбирать составы с заранее заданными характеристиками и сокращать исследования, которые при традиционном подходе могли занимать годы. Один из первых практических результатов такого подхода получили при поиске материалов для перспективных ядерных реакторов.

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Показательным примером стала разработка материалов для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ и водо-водяного реактора сверхкритического давления ВВЭР-СКД. Ученым необходимо было проверить около 250 тыс. вариантов легирования — сочетаний различных элементов, способных придать материалу требуемые характеристики.

Традиционный перебор такого количества вариантов мог бы занять годы. С помощью ИИ подходящий состав удалось отобрать за несколько недель. После компьютерного поиска предложенный материал изготовили и уже в лаборатории проверили его реальные свойства.

ИИ применяют в Росатоме и за пределами ядерного материаловедения. В частности, алгоритмы использовали для оптимизации производства углеродного волокна. Система подбирала технологические параметры, влияющие на характеристики готового материала.

В результате удалось уменьшить разброс прочности углеродного волокна по длине и одновременно повысить эффективность производства. Более стабильные характеристики материала позволяют использовать его для создания более легких конструкций без потери прочности.

Следующим этапом станет объединение компьютерного поиска и физического производства в единый автоматизированный процесс. В 2026 году Росатом планирует запустить опытный комплекс для автоматизированного синтеза новых конструкционных материалов с применением ИИ.

Система должна не только рассчитывать перспективные составы, но и самостоятельно изготавливать физические образцы для последующих испытаний. Таким образом, планируется создать замкнутый цикл: ИИ определяет подходящий состав и прогнозирует свойства материала, после чего оборудование синтезирует образец, который можно сразу отправить на проверку.

По замыслу Росатома, автоматизация должна дополнительно сократить сроки разработки конструкционных материалов в несколько раз. Значительная часть последовательности «расчет — изготовление образца — лабораторные испытания» будет выполняться без ручного вмешательства.