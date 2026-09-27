ИИ поставили на службу ядерной энергетике в России: искусственный интеллект помог создать материал для реакторов БРЕСТ и ВВЭР-СКД
От 250 тысяч вариантов — к одному оптимальному
Росатом использует искусственный интеллект для поиска и разработки новых материалов. Алгоритмы позволяют подбирать составы с заранее заданными характеристиками и сокращать исследования, которые при традиционном подходе могли занимать годы. Один из первых практических результатов такого подхода получили при поиске материалов для перспективных ядерных реакторов.
Показательным примером стала разработка материалов для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ и водо-водяного реактора сверхкритического давления ВВЭР-СКД. Ученым необходимо было проверить около 250 тыс. вариантов легирования — сочетаний различных элементов, способных придать материалу требуемые характеристики.
Традиционный перебор такого количества вариантов мог бы занять годы. С помощью ИИ подходящий состав удалось отобрать за несколько недель. После компьютерного поиска предложенный материал изготовили и уже в лаборатории проверили его реальные свойства.
ИИ применяют в Росатоме и за пределами ядерного материаловедения. В частности, алгоритмы использовали для оптимизации производства углеродного волокна. Система подбирала технологические параметры, влияющие на характеристики готового материала.
В результате удалось уменьшить разброс прочности углеродного волокна по длине и одновременно повысить эффективность производства. Более стабильные характеристики материала позволяют использовать его для создания более легких конструкций без потери прочности.
Следующим этапом станет объединение компьютерного поиска и физического производства в единый автоматизированный процесс. В 2026 году Росатом планирует запустить опытный комплекс для автоматизированного синтеза новых конструкционных материалов с применением ИИ.
Система должна не только рассчитывать перспективные составы, но и самостоятельно изготавливать физические образцы для последующих испытаний. Таким образом, планируется создать замкнутый цикл: ИИ определяет подходящий состав и прогнозирует свойства материала, после чего оборудование синтезирует образец, который можно сразу отправить на проверку.
По замыслу Росатома, автоматизация должна дополнительно сократить сроки разработки конструкционных материалов в несколько раз. Значительная часть последовательности «расчет — изготовление образца — лабораторные испытания» будет выполняться без ручного вмешательства.
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