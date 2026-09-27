Очередная проблема с Boeing 737 MAX: автопилот может перейти в упрощенный режим при уходе на второй круг, авиакомпании просят не передавать им самолеты с багом в ПО

При этом сама Boeing планировала исправить программную ошибку автопилота только к 2028 году

Boeing выявила проблему в навигационном программном обеспечении самолетов семейства 737 MAX. В определенных условиях при уходе на второй круг автопилот может перейти на упрощенный режим управления продольным движением самолета. Сам по себе такой переход не означает потерю управления, однако он увеличивает нагрузку на экипаж в один из наиболее ответственных моментов полета.

По данным The Wall Street Journal, проблема связана с автоматизированными функциями навигационной системы. Ситуация может оказаться особенно опасной при выполнении маневра на небольшой высоте или в сложных погодных условиях, когда у пилотов остается меньше времени на реакцию и требуется более точное управление самолетом.

Boeing уведомила эксплуатантов 737 MAX об обнаруженной проблеме еще в конце августа. Компания заявила, что не считает ее непосредственной угрозой безопасности, и напомнила экипажам о существующих процедурах действий в подобных ситуациях. Однако после обратной связи от авиакомпаний производитель передал результаты проверки Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA).

Теперь регулятор проводит оценку возможного влияния ошибки на безопасность полетов. Для этого FAA формирует специальный совет, который должен определить, представляет ли проблема неприемлемый риск и потребуются ли обязательные корректирующие меры. В FAA заявили, что в случае подтверждения угрозы примут необходимые меры.

Некоторые авиакомпании решили не дожидаться окончания проверки. Southwest Airlines и United Airlines попросили Boeing не передавать им новые 737 MAX с версией программного обеспечения U.14, с которой связывают проблему. Перевозчики предпочитают получать самолеты с более ранней версией ПО. Southwest при этом сообщила, что U.14 сейчас не используется ни на одном самолете ее флота, включая недавно полученные 737 MAX 8.

Проблема также затрагивает перспективы новых версий семейства. Boeing 737 MAX 7 получил сертификацию FAA в начале августа с потенциально проблемной версией программного обеспечения. Теперь предстоит определить, сможет ли самолет эксплуатироваться и поставляться с более ранним ПО или для него потребуется другое решение.

Неопределенность возникла и вокруг сертификации увеличенного 737 MAX 10. Глава Boeing Келли Ортберг ранее говорил, что процедура должна завершиться «очень скоро», однако новое расследование FAA потенциально может повлиять на сроки.

Постоянное программное исправление первоначально планировалось подготовить только к 2028 году. Boeing теперь пытается ускорить его разработку. До выхода обновления компания также готовит отдельный бюллетень для пилотов с уточненными процедурами действий. Окончательные выводы о влиянии ошибки на безопасность должен сделать FAA по итогам проверки.