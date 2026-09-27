28 000 км/ч и никакого пилота: Стэнфорд создал ИИ для автономной стыковки космических аппаратов

Исследователи Стэнфордского университета разработали новую ИИ-систему для автономного сближения и стыковки космических аппаратов. Вместо заранее заданных правил алгоритм самостоятельно строит модель окружающего пространства и просчитывает множество возможных сценариев, выбирая наиболее безопасный маневр.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Разработка получила название Out-of-this-World Model (OWM). Ее главная задача — помочь аппаратам автоматически стыковаться на орбите, где оба объекта движутся со скоростью около 28 тысяч км/ч, и любая ошибка может привести к столкновению.

Сегодня системы стыковки в основном опираются на математические модели и данные GPS, различных датчиков и других приборов. Но при работе с камерами возникают сложности: солнечные блики, тени и быстро меняющееся освещение могут ухудшать точность компьютерного зрения.

OWM работает иначе. ИИ не просто реагирует на текущую картинку, а пытается понять «физику» происходящего. Он виртуально проигрывает десятки вариантов ближайшего будущего, оценивает вероятность каждого исхода и выбирает действия, которые с наибольшим шансом приведут к успешной стыковке.

Во время испытаний систему обучили на сотнях тысяч виртуальных полетов. При этом ей понадобилось около 500 тысяч тренировочных итераций.

В симуляциях с различными стыковочными узлами МКС OWM успешно завершала стыковку примерно в 53% случаев против 29% у обычного ИИ. Особенно хорошо новая система адаптировалась к незнакомым условиям. Например, когда нужный стыковочный порт уже был занят другим кораблем.

До использования на реальных космических аппаратах технология пока далека. Наиболее сложным остается последний этап сближения, когда корабли находятся на минимальном расстоянии. Исследователи считают, что после дальнейшей доработки такие алгоритмы могут пригодиться для обслуживания спутников, их буксировки и сведения с орбиты.