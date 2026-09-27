Рекрутинговые сайты смогут получать сведения о кандидатах с «Госуслуг»

Платформы по поиску работы получат право запрашивать информацию из электронной трудовой книжки пользователя через «Госуслуги». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok Источник изображения: Grok Imagine

В документе указано, что рекрутинговые сайты, в частности, «Хэдхантер», смогут получать сведения из электронной трудовой книжки для верификации опыта соискателя и создания его резюме. Кроме того, такие сайты смогут получить с «Госуслуг» данные об образовании и водительском удостоверении соискателей.

При этом в распоряжении отмечается, что вся информация с портала «Госуслуг» будет предоставляться рекрутинговым платформам только с согласия пользователя.