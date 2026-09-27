Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max официально выйдут на глобальный рынок — Россию называют среди стран запуска

Xiaomi впервые за несколько лет выпустит Pro-версии своей основной флагманской линейки на глобальном рынке. Президент мобильного подразделения компании Лу Вейбинг подтвердил, что Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max появятся за пределами Китая уже до конца 2026 года. По его словам, интерес к новым смартфонам со стороны зарубежных пользователей и СМИ оказался высоким.

Новые флагманы Xiaomi вышли в Китае 23 сентября по цене от 895 долларов за Xiaomi 18 Pro и от 1045 долларов за Xiaomi 18 Pro Max. Особая прозрачная версия стартует с 1490 долларов и, по словам руководства Xiaomi, первая партия была быстро распродана.

Главное изменение касается международной стратегии компании. Если Xiaomi 17 Pro остался эксклюзивом китайского рынка, то новое поколение планируют продавать в Европе, России, Турции и Японии. Глобальную презентацию ожидают во второй половине октября, после чего смартфоны должны поступить в продажу.

При этом международные версии могут получить аккумуляторы меньшей емкости. По предварительным данным, у Xiaomi 18 Pro батарея уменьшится с 7000 до 6000 мА·ч, а у Pro Max — с 8500 до 7050 мА·ч. Скорость зарядки должна сохраниться: до 100 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной технологии.

Обе модели получили новые флагманские SoC Qualcomm и камеры Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами.