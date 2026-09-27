Магнитные ленты живее всех живых: Fujifilm выпустила ленты LTO-10 на 100 ТБ

И эта магнитная кассета обходит по скорости корпоративные SATA HDD

Fujifilm начала продажи магнитных лент LTO-10 Ultrium: одна кассета вмещает 40 ТБ несжатых данных или до 100 ТБ при использовании стандартного сжатия 2,5:1. В качестве наглядного примера приводится музыкальная коллекция. Если один трек занимает в среднем 3 МБ, то теоретически на одной кассете можно разместить около 13 млн песен.

Для изготовления LTO-10 Fujifilm использует магнитные частицы феррита бария. Технология ориентирована прежде всего на стабильность записи и длительное сохранение информации. На поверхности ленты расположено 15 105 отдельных дорожек, обеспечивающих необходимую плотность записи.

Нативная скорость передачи данных достигает 440 МБ/с. При работе со сжимаемыми данными теоретическая скорость может повышаться до 1100 МБ/с. Для сравнения, многие корпоративные SATA HDD ограничены последовательной скоростью примерно 250–290 МБ/с.

При этом главным преимуществом ленты остается не скорость, а надежность и стоимость долговременного хранения. Fujifilm заявляет частоту ошибок на уровне 1 на 10^20 бит. По оценке компании, это примерно в 100 тыс. раз надежнее типичного корпоративного жесткого диска SATA.

При правильных условиях хранения информация на LTO-10 способна сохраняться до 30 лет. Это делает формат подходящим для «холодных» архивов, содержимое которых требуется хранить десятилетиями, но обращаться к нему приходится относительно редко.

Предусмотрена и аппаратная защита информации с использованием AES-256. Заявлено соответствие стандарту FIPS 197, что важно для организаций с повышенными требованиями к безопасности — госструктур и финансовых организаций.

Ленты можно перезаписывать, поэтому одну и ту же кассету допустимо использовать в нескольких циклах резервного копирования. Они также хорошо подходят для аварийного восстановления и создания физически изолированных резервных копий.

Однако купить LTO-10 и использовать ее как гигантскую флешку не получится. Кассеты совместимы только с соответствующими приводами и ленточными библиотеками LTO-10. Такое оборудование ориентировано на дата-центры, крупные компании, медиархивы и другие организации с профессиональной инфраструктурой резервного копирования.

Именно необходимость специализированного привода практически исключает массовое использование LTO-10 дома. Fujifilm предоставляет на LTO-10 ограниченную пожизненную гарантию. Сейчас одна кассета предлагается за $495 при рекомендованной производителем цене $890.