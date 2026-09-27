Тысячи микроканалов вместо огромных алюминиевых ребер: Noctua работает над воздушными кулерами, которые смогут отводить от процессора 2000 Вт тепла

Noctua объявила об исследовательском партнерстве с Forced Physics DCT, в рамках которого компании будут совместно адаптировать технологию микроканального воздушного охлаждения JouleForce для настольных ПК и рабочих станций. В промышленных системах эта технология способна рассеивать более 2000 Вт тепла без использования жидкости.

В отличие от классических кулеров, JouleForce использует не массив алюминиевых ребер, а теплообменник с тысячами микроскопических воздушных каналов. Через них под высоким давлением проходит поток воздуха, что позволяет значительно эффективнее отводить тепло от нагретой поверхности.

Главное преимущество такого подхода — уменьшение влияния пограничного слоя воздуха, который снижает эффективность обычных радиаторов. Благодаря микроканалам воздух контактирует с гораздо большей площадью поверхности, а теплообмен становится заметно интенсивнее при меньших размерах теплообменника.

Изначально Forced Physics разрабатывала JouleForce для дата-центров и ИИ-ускорителей с экстремальной плотностью тепловыделения. По данным компании, технология рассчитана на системы с тепловой нагрузкой свыше 2000 Вт, что значительно превышает потребности даже самых мощных настольных процессоров.

Именно здесь возникает главная инженерная проблема. Чем уже воздушные каналы, тем выше сопротивление потоку и тем больше требуется статическое давление. Поэтому существующие промышленные установки используют мощные центробежные нагнетатели и другие шумные системы подачи воздуха, которые непригодны для домашнего компьютера.

Задача Noctua — создать компактную и тихую систему, способную обеспечить необходимое давление без серьезного роста шума. Компания планирует использовать свой опыт разработки высокоэффективных вентиляторов, чтобы сделать микроканальную технологию пригодной для обычных ПК и рабочих станций.

Если проект окажется успешным, на рынке появятся принципиально новые воздушные кулеры, способные охлаждать самые горячие процессоры без помп, трубок и жидкостного контура.